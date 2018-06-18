إصابة ربة منزل بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ فى حفل زفاف بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيبت ربة منزل بإصابات متفرقة إثر إطلاق أعيرة خرطوش عن طريق الخطأ فى حفل زفاف بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى بركة السبع المركزى " ع ع ح " ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز مصابة بجرح متهتك بالرأس واشتباه إصابة بالعين اليسرى، تم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى "إدعاء طلق خرطوش" .

وبالانتقال والفحص وسؤال نجلها " ك ع ز " عامل ومقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال تواجد والدته بحفل زفاف حفيدتها بذات الناحية قام " ح ن م ا " حداد مسلح ومقيم دائرة مركز قويسنا باطلاق أيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجاً بالعرس، أسفر عن إصابتها.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وفارغ طلقة من ذات العيار وبمواجته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.