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إصابة إثنين من سائقى المركبات فى هجوم إرهابى من داعش بكركوك العراقية

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:05 ص
إصابة إثنين من سائقى المركبات فى هجوم إرهابى من داعش بكركوك العراقية القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أكد مسؤول محلى فى مدينة ديالى العراقية، أن إثنين من سائقى المركبات أصيبا فى هجوم إرهابى شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على طريق كركوك - بغداد.

وقال قائم مقام قضاء الخالص عدى الخدران، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا مركبتين على طريق كركوك - بغداد، قرب منطقة انجانه ، ما أسفر عن إصابة سائقى المركبتين وتم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

وشهد طريق كركوك - بغداد المار فى ديالى هجمات مسلحة خلال الأشهر الماضية خاصة قرب انجانه ، ما أدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين.

 


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