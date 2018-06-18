إصابة إثنين من سائقى المركبات فى هجوم إرهابى من داعش بكركوك العراقية

(أ ش أ)

أكد مسؤول محلى فى مدينة ديالى العراقية، أن إثنين من سائقى المركبات أصيبا فى هجوم إرهابى شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على طريق كركوك - بغداد.

وقال قائم مقام قضاء الخالص عدى الخدران، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا مركبتين على طريق كركوك - بغداد، قرب منطقة انجانه ، ما أسفر عن إصابة سائقى المركبتين وتم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

وشهد طريق كركوك - بغداد المار فى ديالى هجمات مسلحة خلال الأشهر الماضية خاصة قرب انجانه ، ما أدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين.