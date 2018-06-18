إحالة سودانى للجنايات لذبحه صديقه بسبب هاتف محمول بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة سودانى لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل صديقه ذبحا بالسكين داخل سوق السيارات بمدينة نصر، بسبب الخلاف على هاتف محمول.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بوصول"م.ا" سودانى الجنسية المستشفى، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالبطن والعنق أودت بحياته، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث.

تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم "س.ع" صديق المجنى عليه يقيمان بشقة بمنطقة عزبة الهجانة، حيث طلب المجنى عليه من المتهم أن يستعير هاتفه لإجراء مكالمات، ثم فوجئ المتهم بأنه باع هاتفه المحمول، ونشبت بينهما مشادة أخرج على أثرها المتهم سلاح أبيض وطعن به المجنى عليه فى أنحاء متفرقة من جسده أودت بحياته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وإحالته للنيابة.