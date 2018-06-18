أسماء متوفية و14 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح

مطروح - حسن مشالى

ننشر أسماء سيدة لقيت مصرعها و14 مصابا، ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص، الذى وقع اليوم، بالكيلو 37، شرقى مدينة مرسى مطروح، على طريق مطروح- الإسكندرية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام للعلاج، ونقل الجثة من موقع الحادث إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل المستشفى صباح السيد السيد عماره " 47 سنة" من محافظة البحيرة، جثه هامدة، والمصابين هم مشيرة سعد عبد الله "30 سنة، من منطقة الكيلو 4 فى مرسى مطروح، مصابة باشتباه pc اشتباه ونزيف بالمخ واشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بفروه الرأس طوله حوالى 5سم، وولاء الدسوقى احمد " 34 سنة" من منطقة الكيلو 7 فى مطروح، مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالحوض وجارى عمل الفحوصات، وعباده عوض محمد " 44 سنة" مصاب باشتباه bc وكدمات متفرقة بالجسم وجارى عمل الفحوصات.

ويعانى ياسين عباده عوض " 3 سنوات" من اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف باسم احمد " 7 سنوات" اشتباه pc وكدمات متفرقه بالجسم ومحمد عبد الله سعد " 13 سنة" من البحيرة، اشتباه pcوكدمات متفرقه بالجسم، ورضا سعد عبد الله " 40 سنة" من منطقة زاهر جلال بمطروح، اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم وياسين يوسف يسري" 4 سنوات" من عزبة المغاربة، مصاب باشتباه pc وكدمات متفرقة، ويوسف يسرى عبد العزيز " 28 سنة" من عزبة المغاربة، اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وآدم محمود عوض "عام" من شارع علم الروم، اشتباه pc وكدمات متفرقه بالجسم واحمد ناصر عوض "22سنة" من شارع علم الروم، اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم وهاجر سعد عوض " 24 سنة " من محافظة البحيرة، تعانى من اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وتهانى عبادة عوض " 11 سنة " من البحيرة، تعانى من اشتباه pc وكدمات متفرقه بالجسم، واحمد محمود عوض " 5 سنوات" من البحيرة، مصاب باشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم وجارى عمل الفحوصات.