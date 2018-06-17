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4 حالات حرجة بين مصابى حادث ولاية نيو جيرسى

الأحد، 17 يونيو 2018 03:12 م
4 حالات حرجة بين مصابى حادث ولاية نيو جيرسى الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت السلطات الأمريكية، إن هناك 4 أشخاص من بين الـ 20 مصابا فى حادث إطلاق النار الذى وقع منذ قليل، فى ولاية نيوجيرسى، فى حالة خطرة للغاية بينما تتنوع الإصابات فى درجة الخطورة، فيما أكدت الشرطة أن الحالات بينهم فتى فى الثالثة عشرة من عمره.

 

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز"، أن إطلاق النار وقع عند الساعة 2.45 صباحا بتوقيت نيوجرسى فى "ترانتون" بنيوجرسى فى "أرت أول نايت" وهو حدث فنى، يدعو لتعزيز الإبداع والتعلم وتقدير الفنون، ويعرض الفنون والموسيقى والطعام، وقالت السلطات الأمريكية إن الحدث حضره أكثر من 1000 شخص.

 

وقال المدعى العام لمقاطعة "ميرسر" انجيلو أونوفرى، إن من بين المصابين تم علاج 16 منهم لإصابات بأعيرة نارية و4 لأنواع أخرى من الإصابات، مشيرة إلى أن عدة أشخاص أطلقوا النيران وتم انتشال أسلحة متعددة.

 

وأوضح أونوفرى "كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك بالنظر إلى المساحة المحصورة وعدد الطلقات التى بدا أنها أطلقت.

 

وذكرت محطة "إيه.بى.سي" فى فيلادلفيا، أن العديد من الأشخاص أصيبوا بنيران الأسلحة وتم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين. كما تجاوبت إدارة الإطفاء والشرطة.


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اطلاق نار

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