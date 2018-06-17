4 أشخاص يعتدون على ربة منزل لإجبار شقيقها التنازل عن محضر بالبساتين

كتب كريم صبحى

اعتدى 4 أشخاص على ربة منزل أثناء، استقلالها "توك توك" بمنطقة البساتين وحاول بعضهم هتك عرضها وذلك لتهديدها لإجبار شقيقها على التنازل عن محضر ضد أحدهم، حرر محضرا برقم 13183 جنح البساتين وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من "رضا م" ربة منزل أفادت فيه بتعرضها للاعتداء بالضرب أثناء استقلالها "توك توك" بمنطقة "ترب اليهود" وحاولوا هتك عرضها وخطفها إلا أن الأهالى تجمعت عقب استغاثتها ففر المتهمين هاربين.

وأضافت أنها كانت فى طريقها إلى منزلها بعد زيارة والدتها لقضاء العيد معها، وفوجئت بأشخاص تستوقف "التوك توك" وتعتدى بالضرب عليها وتحاول هتك عرضها وطلبوا منها تنازل شقيقها عن محضر حرره ضد أحدهم بسبب الاعتداء عليه بالضرب وهددوها بتكرار الواقعة. تم إخطار نيابة البسايتن برئاسة المستشار تامر عاشور لتولى التحقيق.