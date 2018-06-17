118 رحلة لـ"مصر للطيران" إلى مدن وعواصم العالم على متنها أكثر من 10 آلاف راكب

كتب محمد طنطاوى

أقلعت من مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية، 118 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران وعلى متنها 10 آلاف و693 راكبا من مختلف الجنسيات.





وأفاد مصدر ملاحى، بأن الشركة سيرت 85 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، بينما تم تسيير 33 رحلة داخلية أخرى الى المدن والمطارات المصرية.





وشهدت كافة رحلات مصر للطيران، التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الأحد، انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.



