10 أشياء لابد من فعلها فور فقدان محفظتك أو سرقتها

تصيب الإنسان حالة من الحيرة والحزن، فور فقدان حافظته، خاصة والكثير يضع بداخلها أوراقه الشخصية، وبطاقة الرقم القومى الخاصة به، ورخصة القيادة والسيارة، وكذلك كروت البنك التى يتعامل معها، سواء فى توفير الأموال بها، أو البطاقات الشرائية، أو البطاقات التى يستخدمها فقط للحصول على مرتبه.

10 أمور لابد من فعلها فور فقدانك محفظتك

أخذ نفس عميق يجعلك تفكر بهدوء ودون توتر، وتحاول تذكر أين نسيت محفظتك، أو أين ضاعت، إذا لم يتم سرقتها.

السؤال عنها فى الأماكن الأخيرة التى ارتدتها، وسؤال المحلات فى الشوارع التى سرت بها.

الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعى وصفحات الفيس بوك الشهيرة فى محافظتك، والتى تعتمد على متابعين كثيرين، بما يجعل الكثيرين يحاولون البحث معك، أو وردت عليهم بياناتك فى سؤال لأحد قد عثر على محفظتك.

عمل محضر فى قسم الشرطة التابع لك، بفقدان محفظتك، والإدلاء بكل البيانات والأوراق الموجودة بداخلها، فربما يرتكب أحدهم جريمة أو مخالفة قانونية ويورطك فيها.

الاتصال الفورى بالبنوك التى أصدرتك بطاقاتك الائتمانية، وإيقافها، حتى لا يتمكن أحدهم من سحب الأموال منك.

بطاقة الرقم القومى، هى أول شىء لابد من إعادة إصداره، فعليك باللجوء إلى قسم الشرطة التابع لك بمذكرة الفقد التى حررتها، والبدء فى إصدارها بشكل مستعجل، حتى تستطيع بعد ذلك إصدار باقى الأوراق.

جواز السفر، قد يفيدك فى التعاملات الحالية لحين انهاء إصدار أوراقك التى ضاعت.

فى حالة ضياع المحفظة أو سرقتها، كل ما يهم من يعثر عليها الأموال بداخلها، لذا فقد يتصل بك أحدهم، ويخبرك أنه قد عثر على محفظتك، لذا إحرص على ترك "كارت شخصى" بداخلها يحمل بياناتك وأرقامك الهاتفية، وطريقة للوصول إليك.

إذا لم تكن قد تركت أى بيانات للوصول إليك، فعليك اللجوء إلى أقرب مكتب بريد لديك، فقد يصلك طرد بما تم العثور عليه فى محفظتك.

بعد إصدار أوراقك كاملة، عليك التركيز فى أن يكون فى محفظتك ما تستخدمه يوميًا، فحسب، وترك بطاقاتك الائتمانية والشرائية لحين الحاجة إليها، وعدم ترك أى أوراق مثل إيصالات رسوم أو خلافه بها.