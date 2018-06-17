ولى عهد أبوظبى يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

كتب لؤى على

في اتصالٍ هاتفي، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الفطر المبارك، معربًا خلال الاتصال عن تمنياته أن يعيد الله على فضيلته هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والرخاء.