video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 02:00 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

ولى عهد أبوظبى يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

الأحد، 17 يونيو 2018 12:04 ص
ولى عهد أبوظبى يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
في اتصالٍ هاتفي، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الفطر المبارك، معربًا خلال الاتصال عن تمنياته أن يعيد الله على فضيلته هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والرخاء. 


من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر، عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على تهنئته الكريمة، سائلا الله العلى القدير أن يعيد تلك المناسبة عليه ودولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور ..الرئيس يؤدى صلاة العيد وسط أبناء شهداء الشرطة والجيش بمسجد المشير.. أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلى عبد العال ومصطفى مدبولى ووزير الدفاع يحضرون الصلاة.. والأزهرى: المسلمون أبدعوا فى سائر العلوم والفنون

ولى عهد ابو ظبى

عيد الفطر

شيخ الازهر




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة