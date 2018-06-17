وفد إيطالى يصل القاهرة لزيارة مسار العائلة المقدسة فى مصر

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، وفدا إيطاليا، لزيارة بعض أماكن العائلة المقدسة فى القاهرة وكذلك بعض الأديرة، بالإضافة إلى لقاء بعض الشخصيات العامة والكنسية.

وتم إنهاء إجراءات وصولهم بمطار 3 حيث كان فى استقبالهم أعضاء هيئة تنشيط السياحة بالمطار.

ومن المقرر أن يستقبل البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، الوفد الإيطالى مساء اليوم بمقر كلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادى.