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وفدا إيطاليا يصل القاهرة لزيارة مسار العائلة المقدسة فى مصر

الأحد، 17 يونيو 2018 02:51 م
وفدا إيطاليا يصل القاهرة لزيارة مسار العائلة المقدسة فى مصر مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، وفدا إيطاليا، لزيارة بعض أماكن العائلة المقدسة فى القاهرة وكذلك بعض الأديرة، بالإضافة إلى لقاء بعض الشخصيات العامة والكنسية.
 
 
وتم إنهاء إجراءات وصولهم بمطار 3 حيث كان فى استقبالهم أعضاء هيئة تنشيط السياحة بالمطار.
 
 
ومن المقرر أن يستقبل البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، الوفد الإيطالى مساء اليوم بمقر كلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادى. 
 
 
وتأتى تلك الزيارة فى مستهل البرنامج التجريبى لرحلة العائلة المقدسة، بعدما نظمت مؤسسة أنيتالسى الإيطالية رحلة فى فبراير الماضى لوفد إعلامى إيطالى، على أن تستقبل البلاد وفدا جديد فى الفترة من اليوم وحتى لـ21 يونيو الجارى ويعلن عنها بمقر راديو الفاتيكان.
 

 


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