نتنياهو لـ"بوتين": إيران يجب أن تنسحب بالكامل من سوريا

غزة(أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فيما يتعلق بالوضع فى سوريا.

وأضاف نتنياهو - فى تصريح أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - "شددت خلال المحادثة على ضرورة انسحاب إيران الكامل من سوريا فضلا عن التأكيد على اتخاذ إسرائيل جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إقامة تواجد عسكرى من قبل إيران ووكلائها فى سوريا سواء بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية أو فى عمق سوريا".

ومنذ عام 2012، أقرت إسرائيل كثيرا بأنها شنت غارات داخل الأراضى السورية على مواقع لقوات إيرانية أو ميليشيات تعمل معها ومنها حزب الله.