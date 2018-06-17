نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف الأقاليم لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد منذ قليل، اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، والمسئول عن مواقف الاقاليم بالعاصمة، موقف السلام، للتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، بعد تحريك أسعار الوقود.

وقال نائب محافظ القاهرة لـ" اليوم السابع"، إن جولته اليوم ستشمل مواقف الأقاليم " السلام والمرج وعبود، ومايو"، للتأكيد على السائقين الالتزام بالأجرة وعدم المغالاة على الركاب، وكذلك التأكد من تعليق قوائم التعريفية الجديدة بالمواقف، مشيرا إلى أنه سيتم طبع ملصقات بالتعريفة الجديدة للصقها على السيارات، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب.

وأكد عبد التواب أنه سيكون هناك عقوبات شديدة على كل من يخالف القانون ويستغل المواطنين، مشيرا إلى أن مواقف الأقاليم تشهد هذه الأيام ازدحاما كبيرا بمناسبة عيد الفطر المبارك، واليوم هناك عودة من الأقاليم إلى القاهرة، بما يتسبب فى وجود كثافات كبيرة.