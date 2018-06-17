video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 12:38 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف الأقاليم لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

الأحد، 17 يونيو 2018 11:11 ص
نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف الأقاليم لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة اللواء محمد ايمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تفقد منذ قليل، اللواء محمد أيمن عبد التواب،  نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية،  والمسئول عن مواقف الاقاليم بالعاصمة،  موقف السلام، للتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، بعد تحريك أسعار الوقود.
 
وقال نائب محافظ القاهرة لـ" اليوم السابع"، إن جولته اليوم ستشمل مواقف الأقاليم " السلام والمرج وعبود، ومايو"، للتأكيد على السائقين الالتزام بالأجرة وعدم المغالاة على الركاب، وكذلك التأكد من تعليق قوائم التعريفية الجديدة بالمواقف، مشيرا إلى أنه سيتم طبع ملصقات بالتعريفة الجديدة للصقها على السيارات، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب.
 
وأكد عبد التواب أنه سيكون هناك عقوبات شديدة على كل من يخالف القانون ويستغل المواطنين، مشيرا إلى أن مواقف الأقاليم تشهد هذه الأيام ازدحاما كبيرا بمناسبة عيد الفطر المبارك، واليوم هناك عودة من الأقاليم إلى القاهرة، بما يتسبب فى وجود كثافات كبيرة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة فى ثالث أيام العيد

رئيس جامعة القاهرة: نجحنا فى العبور بالامتحانات دون تسريب والنتائج فى يوليو

محافظة القاهرة: خط اتصال دائم لضبط المتلاعبين بتعريفة الأجرة الجديدة

القاهرة

الاقاليم

اخبار القاهر

البنزين

الوقود

تعريفة الركوب




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة