video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 12:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو ترفض بيان طوكيو حول تدريبات روسيا العسكرية المقررة على جزيرة ايتوروب

الأحد، 17 يونيو 2018 12:05 م
موسكو ترفض بيان طوكيو حول تدريبات روسيا العسكرية المقررة على جزيرة ايتوروب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

رفضت السلطات الروسية بيانا يابانيا أعربت فيه طوكيو عن آسفها إزاء التدريبات العسكرية الروسية المقررة على جزيرة (ايتوروب)، والتى تطالب بها طوكيو، مشددة على أن التدريب يجرى داخل حدود روسيا.

وأفادت صحيفة (يوميوري) اليابانية بأن الحكومة اليابانية أعربت عن آسفها إزاء التدريبات العسكرية الروسية المقررة فى الفترة من 18 وحتى 20 يونيو الجارى فى جزيرة ايتوروب (جزء من جزر الكوريل الجنوبية التى تدعى أحقيتها اليابان)، مشيرة إلى أن السفارة اليابانية أبلغت وزارة الخارجية الروسية بموقفها.

وأشارت إلى أن الجانب الروسى أخطر خفر السواحل اليابانى فى 14 يونيو الجارى بتدريبات إطلاق الصواريخ فى جزيرة (إيتوروب)، فيما كانت الحكومة اليابانية قد قدمت فى 11 من نفس الشهر احتجاجا ضد وضع روسيا لكبل ألياف ضوئية فى جزر الكوريل الجنوبية، والتى تطلق عليها طوكيو اسم أراضيها الشمالية.

جدير بالذكر أن روسيا واليابان تجريان محادثات لتوقيع معاهدة سلام منذ منتصف القرن العشرين، ولكن العقبة الرئيسية فى تحقيق ذلك قضية الملكية على جزر الكوريل الجنوبية.. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم دمج جزر الكوريل فى الاتحاد السوفيتى، فيما تطالب اليابان بملكية (إيتوروب وكوناشير وجزر شيكوتان وجزر هابوماي).

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت عدة مرات أن سيادة روسيا على الجزر أمر لا شك فيه.. وفى عام 1956، وقع الاتحاد السوفييتى واليابان إعلانا مشتركا بشأن إنهاء حالة الحرب، لكن لم يتم توقيع معاهدة سلام حتى الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق صاروخ روسى يحمل قمرا صناعيا من قاعدة "بليسيتسك" العسكرية

موسكو

طوكيو

جزيره ايتوروب

اليابان




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة