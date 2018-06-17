مقتل ثمانية شرطيين كينيين بانفجار لغم

(أ ف ب)

قتل خمسة شرطيين كينيين وثلاثة من عناصر الاحتياط اليوم الأحد، بانفجار لغم لدى مرور آليتهم على طريق فى وأجر بشمال شرق كينيا، وفق ما أفاد مسؤول أمني.

وقال المنسق الإقليمى فى المنطقة الشمالية الشرقية محمد على صالح "تعرضنا لهجوم بعد ظهر اليوم وقتل ثمانية شرطيين".

ووقع الانفجار فى بوجيغاراس شرق منطقة وأجر، وأضاف صالح "نشتبه بأن الشباب ضالعون فى ذلك ونحن نطاردهم".

وبات استخدام العبوات المحلية الصنع ضد دوريات الشرطة والجيش فى المناطق المحاذية للصومال شمالا وشرقا، أمرا مألوفا.

وسبق أن أعلن متمردو حركة الشباب مسؤوليتهم عن هجمات عدة مماثلة أسفرت عن مقتل عشرات الشرطيين والجنود الكينيين.

وتسعى حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة إلى إسقاط الحكومة الصومالية.