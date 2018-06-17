مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين فى انقلاب أتوبيس ركاب بالمكسيك

وكالات

لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 28 آخرون بجروح فى حادث انقلاب أتوبيس للركاب فى مدينة غودالاهارا بولاية جاليسكو غرب المكسيك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وانقلب الأتوبيس، التى كانت تقل نحو 40 راكبًا، بعدما سقطت فى قناة أثناء مرورها عبر بلدة تالاكويباكوى جنوب شرق غودالاهارا، بحسب مصادر محلية.



وقال المدعى العام فى جاليسكو ، فى بيان، قُتل سبعة أشخاص فى الحادث، بينهم طفلان يبلغان من العمر عامين و 11 عامًا، وأصيب 28 آخرون بجروح ، لايزال 25 منهم يتلقون العلاج فى خمسة مستشفيات بالمنطقة، بينما خرج ثلاثة آخرون من المستشفى.



وأضاف المصدر، أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث والعثور على السائق، الذى يُعتقد أنه هرب من مكان الحادث لكون اسمه لم يظهر فى قائمة الجرحى.