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مسلحون يستهدفون شبكة توزيع الكهرباء المغذية لمنطقة البلديات بالعراق

الأحد، 17 يونيو 2018 07:21 ص
مسلحون يستهدفون شبكة توزيع الكهرباء المغذية لمنطقة البلديات بالعراق الجيش العراقى
وكالات
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد أن مسلحون استهدفوا شبكة توزيع الطاقة واحد المغذية لمنطقة البلديات.

يذكرأن، أعلنت السلطات فى إقليم كردستان، أمس السبت، أنها اعتقلت أكثر من 2750 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى منذ نهاية العام الماضى وحتى شهر مارس من العام الجارى.

وقال المنسق الدولى فى حكومة كردستان العراق ديندار زيبارى - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى - "إن معظم المعتقلين من العراق، بالإضافة إلى عرب وأجانب، مشيرا إلى أن هناك منهم من ينتمى إلى (داعش)، ومن تم اطلاق سراحه ومن قيد المحاكمة"، وأضاف زيبارى، أن الإقليم سلم المئات من هؤلاء المعتقلين إلى الحكومة الاتحادية بطلب منها، وأن أربيل مستعدة لتسليم العديد.

 

 


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