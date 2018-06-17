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الأحد، 17 يونيو 2018 04:42 م
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"مرور الغربية" تحرر 7 محاضر لسائقين لمخالفتهم وتجزئتهم خطوط السير

الأحد، 17 يونيو 2018 04:06 م
"مرور الغربية" تحرر 7 محاضر لسائقين لمخالفتهم وتجزئتهم خطوط السير اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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حرر ضباط إدارة مرور الغربية، بإشراف العميد اشرف مرسى مدير الإدارة، 7 مخالفات لسائقين لمخالفه وتجزئة خطوط السير المحددة وزيادة تعريفة الركوب عن التعريفة المقررة.

 

كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية قد وافق على الزيادة الجديدة لتعريفة الركوب بالسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسى العداد، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بعد الزيادة فى أسعار الوقود، وهو ما دفع السائقين إلى زيادة تعريفة الركوب على المواطنين بدون وجه حق.

 

وانتشر رجال المرور فى مجمعات المواقف بالمحلة وطنطا والمواقف الفرعية لإحكام الرقابة على السائقين والتأكد من التزامهم بتعريفة الركوب المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 سائقين لمخالفتهم تعليمات المرور.


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