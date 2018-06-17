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مدراء الأمن يتفقدون المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

الأحد، 17 يونيو 2018 10:30 ص
مدراء الأمن يتفقدون المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب مواقف سيارات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن، لليوم الثانى على التوالى، تفقد مواقف السيرفيس فى القاهرة والمحافظات، تزامنًا مع تحريك أسعار الوقود.

 

وحرص مدراء الأمن على التنبيه بضرورة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة التى أعلنتها المحافظات، وعدم استغلال المواطنين.

 

والتقى مدراء الأمن المواطنين، ونبهوا على ضرورة عدم سداد مبالغ أكثر من تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ عن السائقين المخالفين.

 

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى، البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95.. 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92.. 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80.. 5.50 جنيه للتر، والكيروسين، 5.50 جنيه للتر، والسولار 5.50 جنيه للتر، والمازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، و غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.


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