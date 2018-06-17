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محافظة القاهرة: خط اتصال دائم لضبط المتلاعبين بتعريفة الأجرة الجديدة

الأحد، 17 يونيو 2018 10:42 ص
محافظة القاهرة: خط اتصال دائم لضبط المتلاعبين بتعريفة الأجرة الجديدة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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كشف اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، خلال اجتماعه الأخير مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، شدد على اللواء إبراهيم عوض، رئيس غرفة العمليات والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالربط بين غرفة العمليات وكافة المواقف بالقاهرة بخط اتصال دائم، لفرض حالة الانضباط بين تلك المواقف، وعدم استغلال المواطن من قبل سائق السرفيس، وضبط المتلاعبين بأسعار التعريفة بعد زيادة أسعار الوقود.
 
وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق دائم بين غرفة العمليات ورؤساء الأحياء بمتابعة حالة محطات الوقود، والتأكد من توافر الوقود الكافي بكل محطة، وفى حالة أي طارئ، يتم التنسيق مع وزارة البترول لإمداد المحطات بالوقود الكافي. 
 
يذكر أن محافظة القاهرة، قد أقرت رسميًا الزيادات في تعريفة ركوب السرفيس وأتوبيسات النقل العام والنقل الجماعى والتاكسي الأبيض ومواقف الأقاليم.
 

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