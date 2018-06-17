مجهولون يسرقون شركة شهيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت شركة شهيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسرقة على يد مجهولين بالجيزة، حيث استولى مرتكبى الواقعة على عدد من الهواتف ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض فرع شركة شهيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسرقة على يد مجهولين.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن اللصوص استولوا على عدد من الهواتف ومبلغ مالى من الشركة وفروا هاربين، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.