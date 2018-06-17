لو عربيتك بتستهلك 5 لتر بنزين يوميا حولها غاز طبيعى أوفر.. أنت الكسبان

كتب أحمد أبو حجر

بعد زيادة أسعار الوقود ووصول أسعار ‪بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر بالمقارنة مع غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3، فإنه أصبح أنه من الأفضل لمالكى السيارات تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.

فالبنسبة لمالكى السيارات الذين يستهلكون 5 لترات من البنزين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، فإن ذلك يوفر لهم شهريا نحو 600 جنيه.

‪ فبحسب معدل استهلاك 5 لترات من البنزين 92، فإن ذلك يحُمل المواطن تكلفة تصل لـ 34 جنيهًا يوميًا، فى حين أنه لو تم استخدام الغاز الطبيعى بدلا من البنزين 92 فستكون التكلفة 14 جنيها فقط ، وهو ما يوفر 20 جنيهًا يوميا، بما يعنى توفير 600 جنيه شهريا، 7200 جنيه سنويًا.

أما بالنسبة لعملاء بنزين 80، فإن العميل الذى يستهلك 5 لترات يوميا سيتحمل تكلفة تصل إلى نحو 27.50 جنيه يوميًا، فى حين لو تم استخدام الغاز الطبيعى بدلا من البنزين 80 فستكون التكلفة 14 جنيها فقط، وهو ما يوفر نحو 405 جنيهات شهريا ، و 4860 جنيها سنويا.

كلما زاد الاستهلاك زاد التوفير

وبحسب مسئول بإحدى شركات قطاع البترول العاملة فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود البترولى، فإن السعر بين الغاز الطبيعى واللتر البنزين 80 أو 92 أصبح تنافسيا ومحفزا قويا للعملاء من أجل تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، بدلا من البنزين، مشيرًا إلى أنه كلما زاد الاستهلاك كلما كان عائد التوفير أكبر.

وأكد المصدر أن متر الغاز الطبيعى يعادل لتر البنزين من حيث كفاءة التشغيل والمسافة، نافيا ما يشاع عن إى أضرار قد تلحق بالسيارة جراء التحويل للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، قال لم يثبت وجود أى مشكلة فنية لأى سيارة بعد تحولها للعمل بالغاز الطبيعى سوى استقطاع مساحة لتثبيت الأسطوانة بالسيارة.

وتابع أن تكلفة تحويل السيارة للعمل الغاز الطبيعى بدلا من البنزين تتراوح ما بين 4000 إلى 6000 جنيه تقريبا بحسب سعة الأسطوانة، مضيفا أنه يوجد نظام لتقسيط هذا المبلغ بالاتفاق بين العميل وشركات التحويل التابعة لقطاع البترول.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى‪‪..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين : بنزين 95 ( 7.75 جنيه للتر)، و بنزين 92 (6.75 جنيه للتر)، وبنزين 80 (5.50 جنيه للتر)، أما الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.