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كاتب بريطانى: ساجد جافيد يقترب من رئاسة حكومة بريطانيا بنهاية العام

الأحد، 17 يونيو 2018 03:21 م
كاتب بريطانى: ساجد جافيد يقترب من رئاسة حكومة بريطانيا بنهاية العام تريزا ماى
كتبت ريم عبد الحميد
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رجح كاتب بريطانى، أن يصبح وزير الداخلية البريطانى ساجد جافيد رئيسا للحكومة فى المملكة المتحدة بنهاية العام.

وفى مقال بصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال الكاتب جون رينتول إنه حتى أسبوع مضى، كان يفترض أن تريزا ماى، ستكون رئيسة الوزراء التى ستقود بريطانيا خلال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى، فرغم أن استراتيجيتها المعتمدة على التأجيل والتسويف والاستنزاف ليست جميلة، والمخاطر تزداد مع اقتراب الموعد النهائى للبريكست، وبدا أن الأمر ينجح. لكن هذا الأسبوع، لم يبدو الأمر كذلك.

وبمواجهة الهزيمة فيما يتعلق بالنص الخاص بمشروع قانون الانسحاب لمنع البرلمان رأيا فيما يتعلق بشروط البريكست، وقامت بتأجيل التصويت فى مجلس العموم.

وحتى الآن، يظل الانتظار سيد الموقف، ورغم أن أعضاء البرلمان من المحافظين ظلوا على مدار أشهر يقولون إن الأمر لا يمكن أن يستمر، لكن ظل هكذا كل شهر. والآن فأن رئيسة الحكومة ستحاول تأمين اتفاق الحكومة فى اجتماع على مدار يومين.

وفى ظل الصعوبات التى تواجهها ماى، تحدث الكاتب عن نجاح جافيد فى وزارة الداخلية التى تولى مسئوليتها قبل ستة أسابيع فقط، وقال إن نجاح فى إنهاء سياسة البيئة المعادية للهجرة غير الشرعية، وعقد سلاما مع الشرطة الفيدرالية. وخلص فى النهاية إلى القول بأن الحظوظ تشهد صعودا وهبوطا، لكن يبدو الآن أن جافيد يمكن أن يكون رئيسا للحكومة بنهاية العام.

 


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