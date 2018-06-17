فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

بعد أن أقر مجلس الوزراء تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث أصبح سعر بنزين 95 بـ 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 بـ6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 بـ5.50 جنيه للتر، والكيروسين بـ5.50 جنيه للتر، والسولار بـ5.50 جنيه للتر.

وهنا نستعرض فى خطوات كيفية خفض استهلاك وقود سيارتك:

1 - السير على سرعة من 50 لـ 80 كيلومتر لتقليل استهلاك البنزين.

2ـ عليك برفع سرعة السيارة تدريجيًا وبعدها يتم التثبيت على السرعة المقررة.

3 - خفف سرعة عربيتك بالتدريج وتجنب الوقوف المفاجئ .

4 - اضبط ضغط الهواء لإطارات سيارتك وقم بفحصها مرة شهريًا .

5 – لا تقوم بتزويد الأحمال على سيارتك لأن زيادتها تجعلها تستهلك الكثير من الوقود.

6 - تغيير الزيت فى المواعيد المحددة من الشركة المصنعة يوفر فى الاستهلاك .

7 - تأكد من نظافة فلتر الهواء باستمرار.

8 - قم بالصيانة الدورية على شمعات الاحتراق "البوجيهات" .

9 - استخدام "الفاميه" المناسب لسيارتك والمصرح بيه من إدارة المرور وحاول ركنها فى الظل، لتخفيف الضغط على مكيف السيارة و تقليل استهلاك الوقود .

10 – قم بإغلاق نوافذ سيارتك عند استخدام التكييف .

11 – نصف دقيقة فقط كافية لإحماء سيارتك "تسخينها" قبل التحرك بها .

12 – تجنب القيادة فى أوقات الذروة والزحام الشديد حتى لا يستهلك الكثير من الوقود.

13 – عليك بعمل صيانة دورية على محرك سيارتك .

14 - تأكد من إغلاق غطاء خزان الوقود .

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..