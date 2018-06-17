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الأحد، 17 يونيو 2018 04:40 م
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غرق سفينة شحن تركية قبالة كرواتيا واجلاء طاقمها

الأحد، 17 يونيو 2018 04:17 م
غرق سفينة شحن تركية قبالة كرواتيا واجلاء طاقمها سفينة شحن - أرشيفية
أ ف ب
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غرقت سفينة شحن تركية، محملة بالمغنيسيوم والمواد النفطية، قبالة سواحل كرواتيا، وتم اجلاء طاقمها، المؤلف من 13 بحارا، بحسب ما اعلنت وزارة النقل الكرواتية، موضحة أنه لم يتم رصد أى تلوث.

وغرقت السفينة التي ترفع العلم التركى، شمال جزيرة فيس، في وسط البحر الادرياتيكي، بحسب بيان وزارة النقل.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الاحتياطات لتفادى حصول تلوث.

وكانت السفينة تنقل ثلاثة آلاف طن من المغنيسيوم المتكلس الذى يستخدم فى صنع المواد المقاومة لدراجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى 70 طنا من الوقود ومواد التشحيم.


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سفينة شحن تركية

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