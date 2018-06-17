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عامل نظافة يسرق 85 ألف جنيه من خزينة محل منتجات غذائية بالنزهة

الأحد، 17 يونيو 2018 02:07 م
عامل نظافة يسرق 85 ألف جنيه من خزينة محل منتجات غذائية بالنزهة المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة من القبض على عامل نظافة، لقيامه بسرقة 85 ألف جنيه من داخل خزينة منتجات غذائية شهير فى دائرة قسم شرطة النزهة.

 

كان بلاغ ورد لرجال مباحث قسم شرطة النزهة من محمود عبد السلام حسين توفيق 30 سنة موظف بمحل شهير لبيع المنتجات الغذائية بشارع جوزيف تيتو ـ دائرة القسم باكتشافة سرقة مبلغ مالى 85 ألف جنيه من داخل خزينة المحل، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

 

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمحل  أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ر" 30 سنة عامل نظافة بالمحل ومقيم مساكن إسبيكو ـ دائرة قسم شرطة السلام أول " دون السوابق " .  

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبمواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ولعلمه بمكان مفاتيح خزينة المحل خطط لسرقهتا فاختبأ بمنور المحل حتى انصراف العاملين وتمكن من الدخول عن طريق شباك المنور وفتح الخزينة بمفتاحها الأصلى والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه وفر هاربًا.

 

وبإرشاده على مكان المسروقات، تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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