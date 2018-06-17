ضبط 79753 قضية سرقة تيار كهربائى فى حملة الأمن العام على المحافظات

دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام عده حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى، بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات.

وأسفرت الجهود خلال الفترة من 9 حتى 15 الجارى فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"عن ضبط 79753 قضية متنوعة ( 12685 القاهرة - 14157 الجيزة – 5060 القليوبية - 6365 الإسكندرية - 3969 البحيرة - 1016 مطروح - 1567 الغربية - 1461المنوفية- 1427 كفر الشيخ - 2463 الدقهلية– 1868 الشرقية - 456 دمياط - 541 بورسعيد - 768 الإسماعيلية - 565 السويس - 129 جنوب سيناء - 4140 المنيا - 5050 بنى سويف - 6390 الفيوم - 3680 أسيوط - 1958 سوهاج - 1347 أسوان - 1227 قنا – 767 الأقصر - 697 البحر الأحمر)

وتم ضبط 79163 قضية سرقة تيار كهربائى و 590 قضية مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم ضبط 57277 حالة ( 6486 القاهرة - 7831 الجيزة – 3050 القليوبية – 5505 الإسكندرية - 47البحيره - 1340 مطروح - 1190 الغربية 1161 المنوفية- 757 كفر الشيخ - 1255 الدقهلية– 813 الشرقية - 187 دمياط - 203 بورسعيد - 283 الإسماعيلية - 193 السويس - 65 جنوب سيناء - 3899المنيا - 4439 بنى سويف - 7678 الفيوم - 1914 أسيوط - 1892 سوهاج - 904 أسوان - 977 قنا – 336 الأقصر - 169 البحر الأحمر )

وتم ضبط 57216 غرامة سرقة تيار كهربائى – 61 مخالفات شروط التعاقد. وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " و تنفيذ 5513 حكم حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.