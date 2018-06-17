ضبط عاطل لاتهامه بسرقة محتويات شقة فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

تلقى رجال مباحث قسم ثانى دمياط بلاغا يفيد سرقة شقة ببورسعيد وتبين سرقة الطبنجة خاصة بصاحب الشقة وعدد من الطلقات وكذلك تليفون محمول وبعض المشغولات الذهبية، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار عنف فى باب الشقة.

وأمر العميد السعيد شكرى مدير مباحث دمياط بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد حسام الباز رئيس مباحث المديرية، وبرئاسة المقدم أحمد سلامة مفتش مباحث قسم أول وثانى دمياط الذى قام بإعداد خطة محكمة لضبط الجناة شارك فيها الرائد أحمد الدمرادش رئيس مباحث قسم ثانى دمياط، والنقيب سامح دند وشه معاون مباحث قسم ثانى ومن خلال الفحص الدقيق والتحريات، تبين أن مرتكب الواقعه "محمد م." 25 عاما عاطل حيث تم عمل عدة أكمنة وتم ضبطه وبمواجهته بما انتهت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعه وإرشاد عن المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضررقم 1652 إدارى قسم ثانى دمياط وبعرضه على النيابة العامة برئاسة المستشار هشام علام أمر بحبسه 4 أيام على ذمه التحقيق.

المتهم