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الأحد، 17 يونيو 2018 04:45 ص
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صور.. نيويورك تعلن الحرب على الفئران بالثلج الجاف

الأحد، 17 يونيو 2018 04:05 ص
صور.. نيويورك تعلن الحرب على الفئران بالثلج الجاف الفئران فى نيويورك
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تقوم وزارة الصحة الأمريكية بمقاومة انتشار الفئران فى نيويورك، بوضع الثلج الجاف على حفر والبيوت التى تختبئ بها الفئران فى الأرض.

ويعتبر هذا ضمن خطة بقيمة 32 مليون دولار لخفض عدد الجرذان بنسبة 70 بالمئة فى أحياء بروكلين وبرونكس ومانهاتن الأكثر معاناة من هذه الظاهرة بنهاية 2018.

وتعتبر الفئران تهديداً للصحة العامة كناقل للأمراض و وباء يقوض نوعية الحياة.

وقال مكتب رئيس البلدية إن دائرة الصحة فى مدينة نيويورك تلقت منذ بداية عام 2017 أكثر من عشرة آلاف شكوى عن رؤية الفئران، كما أن ما يفوق 15 فى المئة من أكثر من 24 ألف عقار تم فحصها فى مانهاتن وبروكلين وبرونكس أظهرت "علامات واضحة على وجود فئران".

وقال رئيس البلدية فى بيان "نحن نرفض قبول الفئران كجزء عادى من الحياة فى مدينة نيويورك".

أحد موظفى الصحة يضع الثلج الجاف
أحد موظفى الصحة يضع الثلج الجاف

 

الثلج الجاف
الثلج الجاف

 

زراعة أماكن اختباء الفئران
زراعة أماكن اختباء الفئران

 

مقاومة الفئران بالثلج الجاف
مقاومة الفئران بالثلج الجاف

 

مقاومة الفئران فى نيويورك
مقاومة الفئران فى نيويورك

 

موظفو الصحة فى أمريكا
موظفو الصحة فى أمريكا

 

نيويورك
نيويورك

 

وضع الثلج الجاف على حفر الفئران
وضع الثلج الجاف على حفر الفئران

 

وضع الثلج الجاف
وضع الثلج الجاف

 


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