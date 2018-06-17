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صور.. مصر للطيران تواصل الاحتفال بعيد الفطر مع المسافرين بالكحك

الأحد، 17 يونيو 2018 09:58 ص
صور.. مصر للطيران تواصل الاحتفال بعيد الفطر مع المسافرين بالكحك جانب من استقبال المسافرين
كتبت رحاب نبيل
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تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، لليوم الثالث على التوالى الاحتفال بعيد الفطر مع المسافرين القادمين والمغادرين على متن رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة الدولى.

وحرص فريق من العلاقات العامة بالشركة على استقبال المسافرين بكحك العيد والهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا جسرا جويا لسفر المشجعين المصريين إلى المدن الروسية المقام فيها مباريات المنتخب الوطنى وذلك بإجمالى 38 رحلة جوية فى الذهاب والعودة، كما تسير أيضا 91 رحلة داخلية إلى مناطق الجذب السياحى فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

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مطار القاهرة

عيد الفطر

كحك العيد

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