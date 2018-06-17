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الأحد، 17 يونيو 2018 09:49 م
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صور.. قتيل و20 جريحا فى حادث إطلاق النار بنيوجيرسى الأمريكية

الأحد، 17 يونيو 2018 08:08 م
صور.. قتيل و20 جريحا فى حادث إطلاق النار بنيوجيرسى الأمريكية اطلاق نار فى نيوجيرسى
(أ ف ب)
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جُرح 20 شخصا على الأقل فجر اليوم الأحد، فى إطلاق نار شهده مهرجان فنى سنوى فى ترنتون عاصمة ولاية نيوجيرسي، قتل خلاله أحد المشتبه بهم، بحسب ما أعلن مدعى عام المقاطعة.

وقال مدعى عام مقاطعة ميرسر انجيلو أونوفرى: "فتح عدد من الأشخاص النار" فى موقع المهرجان قبيل الثالثة فجرا، وأعلن أونوفرى مقتل أحد المشتبه بهم وهو رجل يبلغ من العمر 33 عاما.

ومن بين جرحى إطلاق النار فى "المهرجان الليلى للفنون" فتى عمره 13 عاما اصابته حرجة، وأعلن أونوفرى ضبط عدد من الأسلحة فى الموقع.

وأفادت محطة محلية تابعة لشبكة "سى بى أس" التلفزيونية بأن 22 شخصا أصيبوا بجروح، أربعة منهم حالهم حرجة.

ولم يطرح المسؤولون أى نظرية محتملة للسبب الذى أدى إلى إطلاق النار، أو كيفية حصوله.

والمهرجان الليلى للفنون فى ترنتون، ومدته 24 ساعة، هو حدث سنوى تشهده المدينة التى يبلغ عدد سكانها 85 الفا وتقع على بعد حوالى مئة كيلومتر جنوب نيويورك.

وأعلن المنظمون على صفحة المهرجان بفيسبوك: "نعلن بأسف شديد الغاء ما تبقى من مهرجان الفنون الليلى بسبب حادث مأسوى وقع ليلا".

وتابع بيان المنظمين أنهم لا يزالون فى معرض معالجة تداعيات ما جرى، مضيفا "ليس لدينا اجوبة كثيرة فى الوقت الراهن"، وختم المنظمون بيانهم بتأكيد تضامنهم مع الجرحى.

انتشار الشرطة الأمريكية
انتشار الشرطة الأمريكية

 

تحقيقات الشرطة الأمريكية
تحقيقات الشرطة الأمريكية

 

محيط الحادث
محيط الحادث

 

موقع الجريمة في سوق الرويبلنغ
موقع الجريمة في سوق الرويبلنغ

 


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