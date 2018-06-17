video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 12:38 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حى غرب القاهرة يزيل إشغالات أمام المتحف المصرى تعيق المارة والسائحين

الأحد، 17 يونيو 2018 11:27 ص
صور.. حى غرب القاهرة يزيل إشغالات أمام المتحف المصرى تعيق المارة والسائحين جانب من عمليات إزالة إشغالات أمام المتحف المصرى
ماجد تمراز
إضافة تعليق
شنت محافظة القاهرة وحى غرب القاهرة التنفيذية، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحى، على موقف "عبد المنعم رياض، ورفعت منه إشغالات الباعة الجائلين، بعدما تسببوا فى إعاقة الطريق داخل الموقف، كما صادرت أجهزة الحى، جميع المضبوطات، وحررت محاضر للمخالفين.
 
كما أشرف اللواء هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، على حملة لرفع إشغالات كانت تعيق حركة المارة والسائحين، من أمام المتحف المصري، كما تم صيانة الإنارة الموجودة بباطن كوبرى أكتوبر، فى إطار خطة تطوير شارع الموسيقار محمد عبد الوهاب.
 
كما رفعت أجهزة الحى، إشغالات من أمام فندق شهير، بميدان عبد المنعم رياض، وأعادت حركة المرور والانضباط لتلك المنطقة الحيوية بوسط البلد.
 
received_1286534948146061
 

received_1286534951479394
 

received_1286534958146060
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف الأقاليم لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

محافظ القاهرة يشدد على تحسين الخدمة بأتوبيسات النقل العام بعد رفع أسعار التذاكر

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى غرب القاهره

المتحف المصرى




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة