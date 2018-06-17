صور.. حى غرب القاهرة يزيل إشغالات أمام المتحف المصرى تعيق المارة والسائحين

ماجد تمراز

شنت محافظة القاهرة وحى غرب القاهرة التنفيذية، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحى، على موقف "عبد المنعم رياض، ورفعت منه إشغالات الباعة الجائلين، بعدما تسببوا فى إعاقة الطريق داخل الموقف، كما صادرت أجهزة الحى، جميع المضبوطات، وحررت محاضر للمخالفين.

كما أشرف اللواء هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، على حملة لرفع إشغالات كانت تعيق حركة المارة والسائحين، من أمام المتحف المصري، كما تم صيانة الإنارة الموجودة بباطن كوبرى أكتوبر، فى إطار خطة تطوير شارع الموسيقار محمد عبد الوهاب.

كما رفعت أجهزة الحى، إشغالات من أمام فندق شهير، بميدان عبد المنعم رياض، وأعادت حركة المرور والانضباط لتلك المنطقة الحيوية بوسط البلد.