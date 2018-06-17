video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 09:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الأصفر والأحمر يسيطران على المدرجات قبل انطلاق مباراة البرازيل وسويسرا

الأحد، 17 يونيو 2018 07:53 م
صور.. الأصفر والأحمر يسيطران على المدرجات قبل انطلاق مباراة البرازيل وسويسرا حمل فتاة برازيلية
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

لن يكون المنتخب السويسرى لكرة القدم مرشحا للفوز على نظيره البرازيلى بعد قليل، فى "روستوف اون دون" فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة فى مونديال روسيا، بيد أن لاعب وسطه وفريق اينتراخت فرانكفورت الألمانى جيلسون فرنانديس يؤكد أن منتخب بلاده لديه ميزات وخبرة حقيقية فى المواعيد الكبرى.

وتوافد آلاف المشجعين من منتخبى البرازيل وسويسرا، علي ستاد "روستوف اون دون" لمؤازرة منتخبات بلادهم فى المباراة الأولى للمنتخبين فى ومونديال روسيا 2018.

ومن جانبه، أكد مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي السبت ان نجم اليليساو نيمار دا سيلفا "ليس جاهزا بنسبة 100% بيد أنه بإمكانه اللعب" عشية مواجهة سويسرا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال روسيا.

حمل فتاة برازيلية
حمل فتاة برازيلية

 

البرازيل وسويسرا
البرازيل وسويسرا

 

مشجع برازيلي
مشجع برازيلي

 

مشجع منتخب البرازيل
مشجع منتخب البرازيل

 

مشجع منتخب سويسرا
مشجع منتخب سويسرا

 

مشجعة برزيلية
مشجعة برزيلية

 

مشجعة سويسرية
مشجعة سويسرية

 

مشجعو البرازيل
مشجعو البرازيل

 

مشجعين برازيليين
مشجعين برازيليين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبل مباراة البرازيل وسويسرا.. 10 روايات لـ باولو كويلو بحجم عشقك لـ نيمار

كأس العالم 2018.. بيليه يدعم البرازيل قبل موقعة سويسرا

نيمار يقود تشكيل البرازيل أمام سويسرا فى كأس العالم

مباراة البرازيل وسويسرا

البرازيل

اخبار البرازيل

سويسرا




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة