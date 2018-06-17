صور.. الأصفر والأحمر يسيطران على المدرجات قبل انطلاق مباراة البرازيل وسويسرا

كتب عبد الوهاب الجندى

لن يكون المنتخب السويسرى لكرة القدم مرشحا للفوز على نظيره البرازيلى بعد قليل، فى "روستوف اون دون" فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة فى مونديال روسيا، بيد أن لاعب وسطه وفريق اينتراخت فرانكفورت الألمانى جيلسون فرنانديس يؤكد أن منتخب بلاده لديه ميزات وخبرة حقيقية فى المواعيد الكبرى.

وتوافد آلاف المشجعين من منتخبى البرازيل وسويسرا، علي ستاد "روستوف اون دون" لمؤازرة منتخبات بلادهم فى المباراة الأولى للمنتخبين فى ومونديال روسيا 2018.

ومن جانبه، أكد مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي السبت ان نجم اليليساو نيمار دا سيلفا "ليس جاهزا بنسبة 100% بيد أنه بإمكانه اللعب" عشية مواجهة سويسرا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال روسيا.



حمل فتاة برازيلية



البرازيل وسويسرا



مشجع برازيلي



مشجع منتخب البرازيل



مشجع منتخب سويسرا



مشجعة برزيلية



مشجعة سويسرية



مشجعو البرازيل