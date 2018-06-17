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صور..ابنة شقيقة الأميرة ديانا ترتدي تاج زفافها بعد 37 عام

الأحد، 17 يونيو 2018 01:32 م
صور..ابنة شقيقة الأميرة ديانا ترتدي تاج زفافها بعد 37 عام برجاء عمل صورة مركبهالاميرة ديانا والعروس
كتبت : شيماء عبد المنعم
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سرق دوق ودوقة ساسكس الأنظار فى حفل زفاف ابنة شقيقة الأميرة ديانا، حيث أصبح هارى و ميجان المتزوجان حديثا أكثر أفراد العائلة المالكة الفاتنون، وكان الملفت فى حفل الزفاف أن العروس ارتدت التاج نفسه الذى ارتدته الأميرة الراحلة فى حفل زفافها

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واقيم حفل زفاف "سيليا ماكوركودال" على "جورج وودهاوس" فى كنيسة سانت مارى فى ستوك روتشفورد ، لينكولنشاير.

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بدا هاري (33 عاما) وميجان (36 عاما) فى حالة معنوية ممتازة عندما وصلوا إلى الكنيسة إلى جانب شقيق العروس جورج مكوركوديل.

بدت العروس سيليا ، ابنة السيدة سارة مكوركوديل ، أخت ديانا الكبرى ، مشرقة في فستان أبيض على غرار الأميرة مع تفاصيل من الدانتيل، وكانت تتزين بالتاج ، االذي ارتدته  الأميرة ديانا عندما تزوجت الأمير تشارلز في عام 1981.

الأمير هارى وميجان ماركل اتفقا على ارتداء اللون الأزرق، حيث ارتدت ميجان فستانا أنيقا بأكمام طويلة وفتحة طويلة يدمج بين اللونين الأزرق والأبيض، وارتدى الأمير هارى رابطه عنق زرقاء أيضًا.

والجدير بالذكر ان الأميرة ديانا لم ترتدي التاج في حفل زفافها فقط بل ارتدته مرتين غير الزفاف الاولي في جولة بأستراليا ونيوزيلنداعام 1983 والثانية في أستراليا ايصا عام 1985 

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