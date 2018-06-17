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صور.. ألمانيا والمكسيك منافسون فى الملعب عشاق فى المدرجات

الأحد، 17 يونيو 2018 05:20 م
صور.. ألمانيا والمكسيك منافسون فى الملعب عشاق فى المدرجات مشجعو المكسيك والمانيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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انطلق منذ قليل، اللقاء الدولى المهم فى محطات مونديال روسيا 2018، فى رابع أيام مباريات كأس العالم، بين الماكينات الألمانية التى تسعى إلى إنجاز تاريخى للاحتفاظ باللقب، والمنافس اللدود المكسيك.

وامتلأ ملعب لوجنيكى فى العاصمة الروسية موسكو بالمشجعين الألمان والمكسيكيين، وسط حالة من الود والحب بين مشجعى المنتخبين، حيث التقط المصورون صورة لشاب مكسيكى يقبل فتاة ألمانيا ويحملون لافتات تشجيع لكل المنتخبين.

كما تجمع عدد من المشجعين المكسيكيين والألمانيين معًا، وسط مدرجات ملعب لوجنيكى فى العاصمة الروسية موسكو، لتشجيع منتخبات بلادهم.

ويأمل المنتخب الألمانى فى أن يكون أول منتخب يحتفظ بلقبه منذ البرازيل التى توجت باللقب عامى 1958 و1962، ليصبح ثالث منتخب فى التاريخ يتمكن من تحقيق ذلك بعد "السيليساو" وإيطاليا (1934 و1938).

قبلة بين مكسيكي وألمانيا
قبلة بين مكسيكي وألمانيا

 

مشجعة ألمانيا
مشجعة ألمانيا

 

مشجعة مكسيكية
مشجعة مكسيكية

 

مكسيكية وألمانية
مكسيكية وألمانية

 

 

 


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