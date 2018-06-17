صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين أثناء إخلاء بؤرة عشوائية

(أ ف ب)

أصيب عشرة شرطيين إسرائيليين بجروح فى صدامات مع مستوطنين أثناء إخلاء بؤرة إستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة من تلك التى تصفها إسرائيل ب "العشوائية"، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وفى نظر القانون الدولى كل المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية لكن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التى ترخص لها وتلك التى تقام بلا ترخيص اى "العشوائية".

وكانت المحكمة العليا قررت فى فبراير 2017 ان قسما من مستوطنة تابوا الغربية فى شمال الضفة الغربية المحتلة، يجب أن يزال لانه بنى على أملاك فلسطينية خاصة.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكى روزنفيلد ان 11 عنصرا اصيبوا "بجروح طفيفة" اثناء عملية الاخلاء الاحد عشرة منازل فى المستوطنة. وتم توقيف ستة اشخاص اثناء العملية التى ستتواصل خلال النهار، وأعلنت منظمة مؤيدة للاستيطان اجلاء 40 شابا من المنطقة اصيب احدهم بجروح طفيفة.

وكانت الشرطة طردت الثلاثاء المستوطنين من 15 منزلا فى بؤرة استيطانية اخرى شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة ،ويعيش فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين نحو ثلاثة ملايين فلسطينى واكثر من 600 الف مستوطن.