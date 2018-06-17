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سعر الريال السعودى الأحد 17-6-2018 وثبات العملة السعودية

الأحد، 17 يونيو 2018 12:16 م
سعر الريال السعودى الأحد 17-6-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت-دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد الموافق 17-6-2018، ثالث أيام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، ومسجلا فروقاً طفيفة فيما بينها، والتى جائت كالتالى..

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.71 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولىcib

 

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

روسيا والسعودية تطلبان من أوبك زيادة إنتاج النفط العام الجارى

 

ذكر وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، أمس السبت، أن روسيا والسعودية ستطلبان من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادة الإنتاج بواقع 1,5 مليون برميل يوميا فى الربع الثالث من العام الجارى.

 

وقال الوزير الروسى فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستى" إن موسكو والرياض "تقترحان زيادة (فى الإنتاج) فى الفصل الثالث بواقع 1,5 (مليون برميل يوميا) ومراقبة وضع السوق بعد ذلك".

 

 

 

 

 

 

 


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