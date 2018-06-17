سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 17-6-2018 فى مصر

كتبت- هبة حسام

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد 17-6-2018 والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك فى مختلف البنوك العاملة فى مصر.

ونظراً للإجازة الرسمية لعيد الفطر، تتوقف التعاملات المصرفية، وتشهد أسعار العملات استقراراً فى السوق المحلى أمام العملة المصرية، ومن المقرر أن تعاود البنوك والمصارف العمل بعد غد الثلاثاء، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر والذى يعد الغد آخر أيامها.

وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، الأسعار التالية، والتى اختلفت من بنك لآخر، ولكن بشكل طفيف.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى

58.9522 جنيه للشراء

59.3157 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى

58.81 جنيه للشراء

59.20 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

58.83 جنيه للشراء

59.20 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك القاهرة

56.93 جنيه للشراء

59.27 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

58.62 جنيه للشراء

59.21 جنيه للبيع

سعر الدينار فى بنك الإسكندرية

57.85 جنيه للشراء

59.25 جنيه للبيع

الملخص

سجل سعر الدينار الكويتى استقراراً فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المثصرى، اليوم، وذلك بمناسبة الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، وفى آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، جاء سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه كالتالى..