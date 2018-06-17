video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 01:17 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 17-6-2018 فى مصر

الأحد، 17 يونيو 2018 12:45 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 17-6-2018 فى مصر الدينار الكويتى _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد 17-6-2018 والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك فى مختلف البنوك العاملة فى مصر.

ونظراً للإجازة الرسمية لعيد الفطر، تتوقف التعاملات المصرفية، وتشهد أسعار العملات استقراراً فى السوق المحلى أمام العملة المصرية، ومن المقرر أن تعاود البنوك والمصارف العمل بعد غد الثلاثاء، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر والذى يعد الغد آخر أيامها.

وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، الأسعار التالية، والتى اختلفت من بنك لآخر، ولكن بشكل طفيف.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى

 

58.9522 جنيه للشراء

59.3157 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى

 

58.81 جنيه للشراء

59.20 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

 

58.83 جنيه للشراء

59.20 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك القاهرة

 

56.93 جنيه للشراء

59.27 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

 

58.62 جنيه للشراء

59.21 جنيه للبيع

 

سعر الدينار فى بنك الإسكندرية

 

57.85 جنيه للشراء

59.25 جنيه للبيع

 

الملخص    

سجل سعر الدينار الكويتى استقراراً فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المثصرى، اليوم، وذلك بمناسبة الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، وفى آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، جاء سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه كالتالى..

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-6-2018 وانخفاض اليورو والدينار الكويتى

اسعار الدينار

سعر الدينار الكويتى

اسعار الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم فى مصر

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة