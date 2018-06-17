زوج فى دعوى نشوز: "مراتى بتترسم على وبتعايرنى بفلوسها"

كتبت أسماء شلبى

حرر "أحمد.م.خ" البالغ من العمر 35 عاما بلاغا أمام قسم شرطة السيدة زينب اشتكى فيه زوجته، قائلا: "مراتى بتترسم على وبتعايرنى بفلوسها"، وتابع: "خانتنى وعندما اعترضت واجهتنى بأنها تنفق أكثر على المنزل وطفلتينا وبالتالى يحق لها أن تفعل ما تشاء".

وأكد الزوج الذى أقام دعوى نشوز "كتبت زوجتى بتصرفاتها شهادة نهاية حياتنا الزوجية التى استمرت 7 سنوات بعد أن تسببت فى تشويه صورتى أمام جميع معارفنا وداخل عملى".

وأكد الزوج "ليتنى مت قبل الارتباط بتلك الزوجة التى تفننت فى تعذيبى وجعلتنى عبرة، وتوعدتنى بالانتقام، وتسببت لى فى الفضائح واتهمتنى بمستندات زور لتحاول سجنى حتى لا أسترد حقوقى منها".

وأشار أحمد إلى أن زوجته قامت بالتعدى على أهله بعد أن اصطحبت بلطجية معها إلى المنزل مستغلة غيابى، وقامت بكسر قدم والدى وهددتهم بسبب تحريرى بلاغا ضدها بقسم الشرطة.