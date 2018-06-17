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روسيا تسجل 18 انتهاكاً لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأحد، 17 يونيو 2018 06:15 ص
روسيا تسجل 18 انتهاكاً لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية سوريا
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت عن تسجيل 18 انتهاكاً لنظام وقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة فى نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمى "رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية - التركية فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 18 حالة إطلاق نار، فى المحافظات التالية : حلب — واحدة، اللاذقية — 14، حماة — ثلاثة، بينما لم يسجل الجانب التركى أية اختراقات".

وجاء فى النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسى نفذ 1838 عملية إنسانية، وبلغ إجمالى وزن المساعدات الإنسانية التى تم إيصالها 2648.56 طن.

وأشارت الوزارة فى نشرتها إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تلقى سبعة أشخاص مساعدات طبية.
 

 

 


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