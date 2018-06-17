رئيس وزراء الأردن: التغيير الحكومى هدف لتشكيل فريق يدرك الأبعاد الاجتماعية

عمان (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أن الهدف من التغيير الحكومى لم يكن تغيير كل الوجوه وإنما تشكيل فريق اقتصادى يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية، وفريق خدمى لديه أهداف محددة عليه أن يحققها ويساءل ويحاسب عليها، مفندا ما أثير حول أعضاء حكومته الجديدة.

وقال الرزاز - فى منشور عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد "سوف نخرج بحزمة إجراءات قبل نهاية الأسبوع ونعلن عن أدوات محددة للتواصل والحوار.. نسعى إلى مشاركة واسعة فى صنع القرار وبلورة ثقافة وممارسات تقودنا إلى المستقبل بخطوات ثابتة".

يذكر أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى كان قد كلف الرزاز - الذى كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم - فى الخامس من يونيو الحالى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هانى الملقى التى استقالت على وقع احتجاجات عمت أرجاء البلاد اعتراضا على قانون ضريبة الدخل.