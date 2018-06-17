video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 05:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء الأردن: التغيير الحكومى هدف لتشكيل فريق يدرك الأبعاد الاجتماعية

الأحد، 17 يونيو 2018 04:10 م
رئيس وزراء الأردن: التغيير الحكومى هدف لتشكيل فريق يدرك الأبعاد الاجتماعية رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أن الهدف من التغيير الحكومى لم يكن تغيير كل الوجوه وإنما تشكيل فريق اقتصادى يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية، وفريق خدمى لديه أهداف محددة عليه أن يحققها ويساءل ويحاسب عليها، مفندا ما أثير حول أعضاء حكومته الجديدة.

وقال الرزاز - فى منشور عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد "سوف نخرج بحزمة إجراءات قبل نهاية الأسبوع ونعلن عن أدوات محددة للتواصل والحوار.. نسعى إلى مشاركة واسعة فى صنع القرار وبلورة ثقافة وممارسات تقودنا إلى المستقبل بخطوات ثابتة".

يذكر أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى كان قد كلف الرزاز - الذى كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم - فى الخامس من يونيو الحالى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هانى الملقى التى استقالت على وقع احتجاجات عمت أرجاء البلاد اعتراضا على قانون ضريبة الدخل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الحكومة الأردنية الجديد يقرر سحب مشروع قانون ضريبة الدخل

ننشر تشكيل الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز تضم 11 وزيرا جديدا

الاردن

رئيس وزراء الاردن

عمر الرزاز

الحكومه الاردنيه




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة