رئيس حى شبرا يتفقد خدمات مبنى الطوارئ بمستشفى شبرا العام خلال إجازة العيد

ماجد تمراز

تفقد اللواء هاني يوسف، رئيس حي شبرا، مبنى طوارئ مستشفى شبرا العام، للتأكد من تواجد فريق الأطباء، وجاهزية خدمات المبنى، للتدخل السريع، حال حدوث أى طارئ طوال إجازة العيد.

كما أصدر رئيس حى شبرا، تعليماته لأجهزة الحى وإدارة الإشغالات، بغلق وتشميع المحلات التي تعمل بدون ترخيص بشارع الترعة البولاقية بشبرا، مع استمرار شن حملات التفتيش على محلات الأغذية وبيع الأسماك المملحة، للتأكد من سلامة المنتجات فى العيد.

فيما كثفت أجهزة حى المعادى، بالتعاون مع جمعية "محبى الأشجار"، رفع كفاءة النظافة، بمناطق الفيلات وسراى المعادى والعمارات، ورفع أى مخلفات من الشوارع التابعة لتلك المناطق فى العيد.