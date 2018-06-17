video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 12:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة

الأحد، 17 يونيو 2018 10:49 ص
رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة الدكتور حيدر العبادى رئيس مجلس الوزراء العراقى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكد الدكتور حيدر العبادى رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة، على أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين.

 

جاء ذلك خلال لقاء العبادى بالقيادات الأمنية والعسكرية فى مقر قيادة العمليات المشتركة وتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تقدم بالتهنئة بهذا العيد الذى يعد أول عيد بعد تحرير كامل الأراضى العراقية من العصابات الإرهابية وتحقيق الانتصار بفضل مقاتلينا الأبطال والشهداء والجرحى وفتوى سماحة السيد السيستانى، مبينا إننا واجهنا تحديا وجوديا ولكننا خرجنا اقوى وأكثر توحدا.

 

وجدد رئيس مجلس الوزراء العراقى، تأكيده على حصر السلاح بيد الدولة وأن أى سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعدٍ وفوضى وإن والعمل جار على حصر السلاح.

 

وأشار الدكتور حيدر العبادى، إلى أن المعركة الثانية هى مع الفساد ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أى من مظاهر الفساد وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات، مؤكدا على أن التحقيق يجرى فى أى شبهة.

 

وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقى، على أهمية الجهد الاستخبارى ودوره الهام خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الإرهابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيدر العبادى: التحقيقات الأولية حول حريق صناديق الاقتراع تؤكد أنه بفعل فاعل (فيديو)

العبادى: الدستور السبيل للمضى قدما رغم المخالفات الانتخابية

العراق

أخبار العراق

اخر اخبار العراق

حيدر العبادى

القوات المسلحة العراقيه




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة