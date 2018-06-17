رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة

كتب أحمد جمعة

أكد الدكتور حيدر العبادى رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة، على أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء العبادى بالقيادات الأمنية والعسكرية فى مقر قيادة العمليات المشتركة وتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تقدم بالتهنئة بهذا العيد الذى يعد أول عيد بعد تحرير كامل الأراضى العراقية من العصابات الإرهابية وتحقيق الانتصار بفضل مقاتلينا الأبطال والشهداء والجرحى وفتوى سماحة السيد السيستانى، مبينا إننا واجهنا تحديا وجوديا ولكننا خرجنا اقوى وأكثر توحدا.

وجدد رئيس مجلس الوزراء العراقى، تأكيده على حصر السلاح بيد الدولة وأن أى سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعدٍ وفوضى وإن والعمل جار على حصر السلاح.

وأشار الدكتور حيدر العبادى، إلى أن المعركة الثانية هى مع الفساد ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أى من مظاهر الفساد وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات، مؤكدا على أن التحقيق يجرى فى أى شبهة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقى، على أهمية الجهد الاستخبارى ودوره الهام خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الإرهابية.