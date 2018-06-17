دواوين الوزارات× 24 ساعة.. التموين: نتحمل فرق السولار للمخابز.. والرغيف بـ5 قروش

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

تعرف على خطة الحكومة للتخلص من جرائم زرع الأعضاء × 6 معلومات

"الصحة" تحذر المستشفيات الخاصة من عدم تطبيق قرار علاج الطوارئ بالمجان

"الصحة" تكثف حملات القضاء على تعاطى المخدرات خلال أيام العيد.. فتح باب دخول الحماية لمراكز علاج الإدمان لمنع العودة للتعاطى.. تشغيل الطوارئ بالمستشفيات 24 ساعة بخطة علاج 3 أيام.. رعاية 300 حالة بوحدات الإدمان

وزارة التموين:

التموين: نتحمل فرق سعر السولار للمخابز وسعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش

بعد تحريك أسعار الوقود.. التموين: نتحمل فرق سعر السولار للمخابز والرغيف بـ 5 قروش.. "الدمغة": تشميع 40 محطة وقود تلاعبت بالعدادات.. وحماية المستهلك: إحالة سائقى الميكروباص المخالفين لتعريفة الركوب للنيابة

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تعلن تفاصيل درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة وآلية توزيعها

وزارة الإسكان:

​ لأول مرة.. رسالة دكتوراه حول سياسات تخصيص وإدارة الأراضى وتأثيرها على المدن الجديدة

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: رعاية أسر الشهداء واجب شرعى وما يقوم به الرئيس فى ذلك عمل عظيم

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

وزارة النقل:

هشام عرفات: مفيش هزار فى أمن النقل النهرى.. وسحب الرخص حال عدم الالتزام

صور.. جولات ميدانية لوزير النقل بالسكة الحديد والمترو والمراكب النيلية

وزارة الزراعة:

صور.. حدائق الحيوان تستقبل 103 آلاف زائر حتى الآن رغم الموجة الحارة.. "الزراعة": زيادة كميات المثلجات والفاكهة الباردة لحماية الحيوانات من الحر.. مراوح للدب الروسى واللبن المثلج للأسود والشمام والبطيخ للقرود

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى: إضافة 7 كليات جديدة بتنسيق العام الحالى

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

وزارة الكهرباء:

الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية وأماكن التجمعات خلال العيد

القوى العاملة:

القوى العاملة: الإمارات تمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية.. وفرص عمل للراغبين