حملات مكثفة بأحياء القاهرة لمنع إشغال الطرق خلال إجازة العيد

حذر اللواء هشام خشبة رئيس حى غرب القاهرة، سكان الحى من عمل أى مخالفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تجنبا للتعرض للمساءلة، مشيرا إلى أن الحى لن يتهاون فى اتخاذ اللازم تجاه أى مخالفة أو اشغال للطرق.

واضاف رئيس حى غرب القاهرة، أن الحى يكثف من حملاته خلال اجازة عيد الفطر، لمنع الإشغالات أو المخالفات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على مخالفات البناء والتى تنشط خلال اجازة العيد.

وأشار رئيس الحى، أنه شن عدد من الحملات على الشوارع لرفع المخلفات والرقابة على المحال وصباحية السلع بالتعاون مع جميع الجهات مثل التموين والصحة والطب البيطرى وشرطة المرافق.