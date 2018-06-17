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الأحد، 17 يونيو 2018 04:39 م
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ثلاثة مصابين في واقعة صدم سيارة أجرة لهم بموسكو سيغادرون المستشفى

الأحد، 17 يونيو 2018 03:56 م
ثلاثة مصابين في واقعة صدم سيارة أجرة لهم بموسكو سيغادرون المستشفى حادث تصادم - أرشيفية
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نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن مسؤول بقطاع الصحة بالعاصمة موسكو قوله اليوم الأحد إن ثلاثة أشخاص أصيبوا عندما صدمت سيارة أجرة مارة بوسط المدينة أمس، سيغادرون المستشفى خلال الأيام المقبلة.

وكانت سيارة أجرة صدمت المارة قرب الساحة الحمراء فى موسكو مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم مكسيكيتان فى المدينة التى تقام بها بعض مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها روسيا.

ونقلت الوكالة عن أليكسى خريبون، مدير إدارة الصحة بموسكو، قوله إن ثلاثة أشخاص ما زالوا فى المستشفى فى حالة مستقرة ولكن سيغادرونها قريبا.

 

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