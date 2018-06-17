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تغذية دورية لماكينات الصراف الآلى للبنوك بالكاش خلال عيد الفطر

الأحد، 17 يونيو 2018 11:07 ص
تغذية دورية لماكينات الصراف الآلى للبنوك بالكاش خلال عيد الفطر ماكينات صراف الى - ارشيفية
كتب - أحمد يعقوب
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قالت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن سحب "الكاش" من شبكة الـATM التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى.
 
وأكد المصدر، أن هناك تعليمات خلال فترة عيد الفطر المبارك، بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش – يتراوح بين 400 و800 ألف جنيه بالماكينة الواحدة - بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن التغذية تراعى الكثافة السكانية للمناطق الجغرافية التى تتواجد بها ماكينات الصراف الآلى.
 

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