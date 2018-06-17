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تعرف على تعريفة سيارات الأقاليم من القاهرة إلى المحافظات بعد زيادتها

الأحد، 17 يونيو 2018 10:35 م
تعرف على تعريفة سيارات الأقاليم من القاهرة إلى المحافظات بعد زيادتها سيرفيس
ماجد تمراز
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إنتهت الإدارة العامة لمواقف الإقاليم بالقاهرة برئاسة  اللواء منيب العزب مدير الادارة ، من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التى تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحرى والوجه القبلى .
 
و يتم الإ علان عن التعريفة الموحدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم وأى سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، سيتم سحب الترخيص منه فورا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
 
وننشر تعريفة  الخطوط  التى  تربط بين القاهرة والأقاليم جاءت كالآتى :
 
"القاهرة ، بنها "  بعشر جنيهات
"القاهرة ، كفر الشيخ" 22.5 جنيها
"القاهرة، الرياض" 25.5 جنيها
"القاهرة،فوه" 29 جنيها
" القاهرة، مطوبس" 30 جنيها
"القاهرة،شين الكوم" 12 جنيها 
" القاهرة، قويسنا" 11 جنيها 
" القاهرة ، بركة السبع"11.5 جنيها
"القاهرة،أبو حمص" 28 جنيها 
" القاهرة، حوش عيسى"26.5 جنيها
"القاهرة،دمنهور" 26 جنيها 
"القاهرة، أبو المطامير"28 جنيها 
 الخطوط التى تربط بين القاهرة ومحطة طنطا جاءت كالآتى:
"القاهرة ، طنطا" 19 جنيها 
"القاهرة، المنصورة" 24 جنيها 
"القاهرة، المحلة الكبرى" 22 جنيها 
"القاهرة، سمنود" 22 جنيها 
"القاهرة، السنبلاوين" 23.5 جنيها 
"القاهرة،زفتى" 16 جنيها 
"القاهرة،أجا" 19.5 جنيها
"القاهرة، المنزلة "24 جنيها
" القاهرة،دكرنس" 25.5 جنيها
"القاهرة،منية النصر" 26.5 جنها
"القاهرة، ميت غمر" 16.5 جنيها
"القاهرة، السنطة" 17 جنيها
"القاهرة، بسيون" 22 جنيها 
"القاهرة ، العاشر من رمضان " 8.5 جنيهات
أما الخطوط التى تربط بين القاهرة ومحطة فاقوس جاءت  كالآتى:
 "القاهرة، فاقوس" 23 جنيها 
"القاهرة، أبوكبير" 19.5 جنيها 
"القاهرة، ههيا" 15 جنيها 
"القاهرة، كفر صقر" 22.5 جنيها
"القاهرة، الإبراهيمية " 22.5 جنيها
"القاهرة، الحسينية" 25.5 جنيها 
"القاهرة، أولاد صقر" 25.5 جنيها
أما الخطوط التى تربط بين القاهرة ومحطة دمنهور جاءت كالآتى :
"القاهرة، دمنهور" 26 جنيها
"القاهرة،الدلنجات" 27 جنيها
"القاهرة، شبراخيت" 25.5جنيها 
"القاهرة، إيتاى البارود" 22.5 جنيها
أما الخطوط التى تربط القاهرة بمحافظات الوجه القبلى جاءت كالآتى:
"القاهرة،بنى سويف" 28 جنيها 
"القاهرة،المنيا" 70 جنيها 
"القاهرة، أسيوط" 90 جنيها 
"القاهرة ، سوهاج" 90 جنيها 
"القاهرة ، الوادى الجديد" 120 جنيها 
ووصلت تعريفة الركوب فى  الخطوط الآتية كالآتى:
"القاهرة ، الفيوم" 20.5 جنيها
"القاهرة، جمصة"33 جنيها 
"القاهرة، رأس البر "54 جنيها
"القاهرة، السويس" 23 جنيها 
"القاهرة، بورتو السخنة"28 جنيها 
"القاهرة ، الإسماعيلية" 22جنيها
"القاهرة ، فايد" 22 جنيها 
"القاهرة، العريش" 52.5 جنيها
"القاهرة،رفح"63.5 جنيها
"القاهرة، القصاصين"16 جنيها
"القاهرة،القنطرة" 23 جنيها 
"القاهرة ، التل الكبير" 16.5 جنيها
"القاهرة، بورسعيد"49.5 جنيها 
"القاهرة،الطور" 60 جنيها 
"القاهرة ، نوبيع" 90 جنيها
"القاهرة، الإسكندرية"48 جنيها
"القاهرة، أطفيح" 11 جنيها
"القاهرة ، البرمبل" 12 جنيها
"القاهرة، العاصمة الإدارية "18 جنيها
"القاهرة، الرحاب" 6جنيها
"القاهرة،مدينتى "8.5 جنيها
"القاهرة، بلبيس"8.5 جنيها
"القاهرة، دمياط"43.5 جنيها 
"القاهرة،كفر شكر"12 جنيها
 
 
 

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