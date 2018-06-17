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تعرف على تطورات قضية "خلية ميكروباص حلوان" × 14 معلومة

الأحد، 17 يونيو 2018 06:00 ص
تعرف على تطورات قضية "خلية ميكروباص حلوان" × 14 معلومة المستشار حسين قنديل
كتب إيهاب المهندس
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اقتربت دعوى محاكمة المتهمين بقضية "خلية مكروباص حلوان"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، من محطتها النهائية بعد سماع مرافعة النيابة والبدء فى مرافعة الدفاع نهاية الشهر الجارى، وتضم القضية العديد من المعلومات الهامة منها:

 

1 -  فى 26 فبراير نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات نظر القضية.

2 -  تنظر الدعوى أمام الدائرة 23 إرهاب برئاسة المستشار حسين قنديل عضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

3 -  الدعوى تضم 32 متهمًا واردة أسماؤهم بأمر الإحالة.

4 -  المتهمون يواجهون تهم القتل لمجند شرطة بوحدة مرور طريق "أسيوط  -  القاهرة"، وقتل 4 أفراد شرطة بقرية المنوات بمدخل سقارة وقتل ضابط و7 أمناء من قوة قسم حلوان وقتل رئيس مباحث المنيب.

5 -  المحكمة استغرقت 3 جلسات فى فض أحراز القضية، وضمت الأحراز ملابس عسكرية وأسلحة نارية متنوعة.

6 -  مؤسس التنظيم المتوفى محمد سلامة والذى قتل فى مقابر 15 مايو.

7 -  المحكمة نظرت 16 جلسة فى الدعوى قبل البدء فى جلسات المرافعة.

8 -  المحكمة استمعت لأقوال الشهود على مدار 8 جلسات وبدأتها بأقوال ضباط الأمن الوطنى والذين تحدثوا عن كيفية تكوين التنظيم التكفيرى.

9 -  أثناء نظر جلسات محاكمة المتهمين وفى يونيه 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

10 -  محكمة النقض تؤيد إدراج المتهمين فى 18 أبريل الماضى.

11 -  المتهمون ارتكبوا 19 جريمة متنوعة.

12 -  فى جلسة 13 مايو الماضى ممثل النيابة يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتطبيق حد الحرابة والإعدام شنقا.

13 -  جلسات المحاكمة تعقد فى معهد أمناء الشرطة بطرة.

14 -  المحكمة حددت جلسة 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

 


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