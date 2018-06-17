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تحرير 6580 مخالفة مرورية بحملة مكبرة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24ساعة

الأحد، 17 يونيو 2018 01:19 م
تحرير 6580 مخالفة مرورية بحملة مكبرة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24ساعة حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 6580 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و2174 مخالفة نموذج 125.
 
 
كما تم تحرير 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 89 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 45 دراجة بخارية وسيارة.
 

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